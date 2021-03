Vaccini per i fragili, in Campania i medici di base si rifiutano di prenotarli

Vaccini Campania: alcuni medici di base non prenotano i pazienti

In Campania alcuni medici di base si rifiutano di assistere i pazienti più deboli così come previsto dalla campagna vaccinale anti-Covid per le categorie fragili. La registrazione sulla piattaforma messa a disposizione sarebbe di loro pertinenza, ma sulla questione i medici non sono della stessa opinione, lamentando intoppi sul piano pratico, la mancanza di tempo per inserire materialmente i dati di tutti i pazienti fragili. Rimane fuor di dubbio però la priorità della salute di questi ultimi sui vari problemi organizzativi che si interpongono per la prenotazione e il resto. La procedura di adesione sulla piattaforma regionale, precisa la regione Campania, non è onere dei pazienti né dei loro familiari o conviventi, ma è previsto che siano i medici di medicina generale a individuare tra i loro assistiti quelli rientranti nella categoria fragile, e quindi registrarli.

