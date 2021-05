Vaccini: De Luca annuncia 'Capri e' Covid Free'. Show in inglese coi turisti

Covid, Vincenzo De Luca (Campania): obiettivo è strappare turisti a Spagna o Grecia

Capri covid free e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca annuncia: "Cercheremo di prepararci ad accogliere milioni di turisti e a evitare che se ne vadano in Spagna o in Grecia, dunque, proseguiremo a lavorare rispetto a questo obiettivo. Il comparto turistico-alberghiero deve prendere le sue decisioni entro maggio altrimenti perdiamo un'intera stagione turistica. Ovviamente abbiamo immunizzato le nostre isole, poi proseguiremo per Sorrento, Amalfi, le aree maggiormente interessate ai flussi turistici e arriveremo al Cilento".

Vaccini: De Luca annuncia 'Capri e' Covid Free'

"E' una giornata di grande valore simbolico, Capri e' un brand mondiale per il turismo e per l'Italia nel mondo. Oggi parte da Capri un messaggio di sicurezza e serenita'". Cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, arrivando nella celebre piazzetta di Capri per celebrare l'immunizzazione completa dell'isola, che diventa 'Covid-free'. Con Capri Covid-free "parte un messaggio di bellezza che non e' rivolto solo a Napoli e alla Campania, ma anche a Venezia, Firenze, Milano, Roma, e Taormina, per tutta l'Italia viva". Cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando nella Piazzetta di Capri. "In questo momento - sottolinea - ci sentiamo responsabili per tutto il nostro Paese e per tutti quelli che stanno combattendo per tornare alla vita".

Covid: De Luca, bene cancellare ticket a tutti in base reddito

"Io sono per cancellare il ticket per tutti quanti, al di sotto di una certa soglia di reddito". E' questa la posizione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all'ipotesi, allo studio del Governo, di cancellare il ticket sanitario per coloro che hanno contratto il Covid e che sono stati ospedalizzati.

Covid: De Luca, ci sono condizioni per dare respiro attivita'

"La linea della Campania e' stata quella di aprire tutto, ma per sempre. Non basta dire apriamo tutto, bisogna garantire le condizioni di sicurezza". Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, commenta cosi', a Capri, le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha auspicato la cancellazione del coprifuoco alle 22 dal 16 maggio. "E' evidente che la situazione e' diversa da un anno fa - spiega De Luca - abbiamo le vaccinazioni in atto e quindi qualche margine di sicurezza in piu', dunque possiamo aprire le attivita' economiche. Dobbiamo accelerare il programma delle vaccinazioni, ma ci sono tutte le condizioni per dare respiro alle attivita' economiche".

De Luca a Capri saluta turisti in inglese e canta Malafemmena

Nel giorno delle celebrazioni per Capri 'Covid free', Vincenzo De Luca mostra tutto il suo entusiasmo e si concede anche qualche curioso fuori programma. Dopo aver rimarcato l'obiettivo raggiunto dell'immunizzazione dell'isola, il presidente della Regione sale su un palco e parla anche ai turisti che, incuriositi, si fermano nella storica piazzetta per ascoltarlo. "Siamo orgogliosi di avervi qui e vi aspettiamo in Campania come turisti e come amici", dice il 'governatore' sfoderando un inglese fluente. Subito dopo il ringraziamento e il saluto con Peppino Di Capri, presente in platea come testimonial del rilancio della stagione turistica. Ma il siparietto musicale che segue non e' con lui. De Luca intona la prima strofa di 'Malafemmena' in un inedito duetto con Guido Lembo, cantante e patron della nota taverna 'Anema e core', ritrovo estivo di molti vip internazionali