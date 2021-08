Vaccini, Figliuolo ha ricevuto la lista dei docenti scoperti: oltre 100 mila

Il Coronavirus non smette di far paura, la variante delta è sette volte più contagiosa rispetto alla malattia tradizionale. Con questo scenario aumenta l'apprensione per il ritorno degli studenti a scuola a settembre. Ma c'è una novità, il generale Figliuolo ha chiesto e ottenuto - si legge su Repubblica - l'elenco di tutti i professori e dei membri del personale scolastico ancora non vaccinati e i numeri non sono rassicuranti. Per loro servirà il tampone negativo ogni 48 ore o il certificato di guarigione o di esenzione medica dalla campagna vaccinale, altrimenti non potranno avere accesso alle scuole in cui prestano servizio. Dopo 5 giorni di assenza, poi, scatteranno la sospensione dall'insegnamento e dello stipendio. "Le persone non vaccinate tra docenti, bidelli e altre figure sono 100 mila» sostiene la segretaria del comparto scuola, Maddalena Gissi.

Volano - prosegue Repubblica - la Campania, dove la percentuale di immunizzati è già al 96,3%, e il Friuli Venezia Giulia. Nel Lazio, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato parla di un 98% di vaccinati con prima dose. In Puglia e in Emilia Romagna le percentuali di no vax sono simili: tra il 6,4 e il 6,5%. Molto più alti i numeri in Toscana dove il muro non dei no vax è fermo a 19mila docenti e bidelli: il 24% del totale. O in Liguria, che vede ancora il 18% in attesa di una dose.