Vaccini obbligatori, il vero obiettivo del Green Pass permanente

A quale scopo? Per rendere obbligatorio ogni anno il vaccino. Si perché se con quello dell’influenza si vaccina solo il 10% della popolazione italiana ed europea, con quello anti Covid - si fa per dire – i vaccini da Green pass diventeranno di fatto obbligatori per tutti, con un fatturato annuo di svariate decine di miliardi all’anno; e per sempre. Niente male.

Di questa raffinata e subdola strategia commerciale il bacino più importante da conquistare per le case farmaceutiche è l’Europa. Si perché la Cina ha il suo vaccino, la Russia pure, mentre India e Africa saranno terra di conquista dei “filantropi” che, coi soldi delle organizzazioni internazionali li imporranno per beneficenza. Invece l’Europa no, paga profumatamente coi soldi della Comunità europea fior di miliardi.

E allora dai. Per imporre la terza dose si dirà che i casi aumentano, anche se è tutto da dimostrare ma tutti i media diranno cosi, e poi dopo Natale ci sarà la quarta dose, e poi finalmente l’anno prossimo il vaccino con il richiamo annuale. E se non lo farai niente Green pass.

E cosi il nuovo manganello sociale è pronto, un attimo e tutti lo dovranno avere. Come la vecchia tessera del pane. E chi non lo potrà avere sarà di fatto emarginato con un Daspo da mancato trattamento sanitario obbligatorio. Stefano Puzzer docet.

Allora facciamo cosi. Per quanto riguarda il vaccino penso che ciascuno debba in coscienza potersi regolare come meglio crede, con grande rispetto reciproco. Mentre per il Green pass obbligatorio penso sia necessario che fin da ora uomini liberi si debbano ribellare all’idea della privazione della propria libertà civile a causa della bramosia di profitto di pochi sedicenti benefattori della salute pubblica. Che schifo.