Vaccini, Poste Italiane scende in campo: pronta piattaforma per prenotare dosi

Poste è in prima linea sul fronte dei vaccini: "Abbiamo consegnato 5 milioni di kit con siringhe, aghi, diluenti e un milione di dosi di vaccini - spiega in un'intervista a Il Messaggero Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane - soprattutto abbiamo messo a disposizione, in maniera gratuita, una piattaforma di controllo che consente di verificare dov'e' questo materiale in tempo reale". Inoltre, "e' operativa una piattaforma informatica che consente la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 e, per le Regioni collegate ai nostri sistemi, offre prenotazioni online, dal Postamat, tramite i portalettere o dal call center". Per ora, le regioni che hanno aderito alla piattaforma sono "solo 5: Sicilia, Marche, Calabria, Abruzzo e Basilicata". In queste Regioni "quando la vaccinazione sara' aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette, potra' essere prenotata dai cittadini online (informazioni su https://info.vaccinicovid.gov.it/ ), tramite un call center ad hoc, o attraverso l'Atm Postamat inserendo la propria tessera sanitaria, o tramite i palmari in dotazione ai nostri portalettere". La piattaforma registra anche la somministrazione "e inserisce automaticamente nell'anagrafe vaccinale nazionale il nominativo" in modo che se dovesse passare l'idea Del passaporto vaccinale i dati sarebbero gia' a disposizione, "sicuri e blindati". La struttura tecnologica di Poste "permetterebbe di prenotare tutti gli italiani in 2 settimane". Poste Italiane "e' in campo per risolvere i problemi dei cittadini, per lo sviluppo Del nostro Paese" conclude Del Fante.

Vaccino, in Sicilia al via prenotazione personale tutte le scuole

Da domani, in Sicilia, anche il personale docente e non docente di tutte le scuole paritarie, regionali ed enti di formazione Oif (fino alla classe 1956) potrà prenotarsi - attraverso la piattaforma telematica e gli altri servizi gestiti da Poste Italiane - per la vaccinazione anti Covid. Inoltre, a seguito dalla comunicazione degli elenchi da parte dei ministeri competenti alla Regione siciliana, tale possibilità è stata estesa anche i dipendenti over 55 in servizio presso gli istituti scolastici statali dell'Isola.