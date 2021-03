Vaccini ripartiti, ma le Regioni temporeggiano. Morta un'altra donna a Napoli

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Aumenta il numero dei positivi, ma a preoccupare è soprattutto la situazione negli ospedali, le terapie intensive sono tornate ad essere piene, superata di molto la soglia critica. Drammatico il dato sui morti, anche ieri superata quota 400 in un solo giorno. Ormai le varianti la fanno da padrone in tutto il Paese, per questo l'unica soluzione è il vaccino. Ieri l'Ema ha dato il via libera alla ripresa per AstraZeneca, giudicato sicuro. Ma la reazione delle Regioni non è stata univoca e immediata. I governatori - si legge sul Corriere della Sera - sembrano muoversi in ordine sparso.Tra le regioni che ripartono subito c’è la Lombardia. Confermato l’appuntamento per chi era stato convocato oggi dalle 15 in poi. Verranno ricalendarizzate, invece, le prenotazioni di chi era stato convocato per stamattina o comunque prima delle 15. Anche il Lazio e la Puglia ripartono oggi alle 15. Ma ci sono anche regioni che, salvo cambi di programma, dovrebbero ripartire più avanti, la Liguria ha annunciato che ricomincerà solo lunedì, altre potrebbero decidere di slittare ulteriormente la riapertura delle prenotazioni.

Intanto - prosegue il Corriere - è arrivato un nuovo decesso in seguito al vaccino AstraZeneca: altra trombosi registrata a Napoli. Una donna che era stata ricoverata sabato scorso all’Ospedale del Mare, pochi giorni dopo aver ricevuto la somministrazione del siero anglo-svedese, non ce l'ha fatta. Ieri Sonia Battaglia, 54 anni, di San Sebastiano al Vesuvio, è stata dichiarata deceduta dopo che la commissione medico legale ha valutato la morte encefalica, pertanto sono state sospese le funzioni di sostegno alla ventilazione. Le condizioni della donna, che faceva parte del personale amministrativo di un istituto scolastico di San Giorgio a Cremano, erano peggiorate nei giorni seguenti al suo ricovero a causa di una trombosi a diversi organi del corpo e di una emorragia cerebrale.