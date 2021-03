Vaccino: accordo Campania per Sputnik, congelato in attesa Ema

Il presidente di Regione Campania, Vincenzo De Luca, non ha mai nascosto l'obiettivo principale di questa campagna vaccinale: vaccinare tutti i campani entro la fine dell'estate. Per questo, come anticipato da Repubblica, la Regione, attraverso la società in house So.re.sa, che gestisce servizi per la sanità, ha chiuso un accordo per avere il vaccino anti-Covid 19 Sputnik, per il quale De Luca "ringrazia l'ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito".

La determina di So.re.sa è di due giorni fa ed è arrivata dopo negoziazioni con l'operatore economico Humana vaccine rappresentato dalla Rdif Corporate Centre Limited liability Company per la fornitura del vaccino. L'efficacia del contratto è condizionata all'autorizzazione di Ema e Aifa. Humana vaccine è stato l'unico operatore economico degli 11 contattati dalla Regione a manifestare disponibilità a fornire alla Campania un vaccino. Già nella delibera di giunta del 2 marzo scorso, la Regione aveva stabilito di attivare ogni canale per verificare la possibilità di acquisire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni di legge, in conformità agli standard di sicurezza, dosi vaccinali ulteriori rispetto a quelle disponibili per il territorio regionali, e aveva demandato alla So.re.sa ogni adempimento di questo indirizzo.