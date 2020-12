Vaccino, alla Germania 150mila e all'Italia 10mila. La distribuzione è un caso

Immancabili anche oggi le polemiche: giorno dell'inizio della vaccinazione. Oggetto del dibattito il numero di dosi arrivate all’Italia per il primo giorno, e il confronto tra i diversi Paesi europei. In particolare, il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha parlato di un primo carico per il suo Paese di 151.125 dosi, arrivate il 26 dicembre. Tre altri carichi, per un totale di 1,9 milioni di dosi, dovrebbero arrivare in Germania il 28 dicembre, il 30 dicembre e durante la prima settimana di gennaio. In Italia sono arrivate, al momento, le prime 9.750 dosi.

Il ministero della Salute ha però chiarito che le dosi consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero "simbolico": la distribuzione vera e propria inizierà dalla settimana che inizia il 28 dicembre, e all’Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana. Secondo contratto, Pfizer-BionTech e Moderna dovrebbero consegnare all’Italia, nel primo trimestre 2021 rispettivamente 8,749 milioni di dosi e 1,346 dosi. Il commissario Domenico Arcuri ha riferito che il numero di dosi simboliche per partire tutti assieme il 27 dicembre è "proporzionale alla popolazione" e che "la Germania dalla Ue ha avuto le stesse dosi o poco più".

"Non sapevo la Germania avesse 16 volte la popolazione dell'Italia!!!" Lo sottolinea su Twitter l'economista Lorenzo Bini Smaghi, riferendosi al numero delle dosi di VACCINO anti-Covid ricevute dai tedeschi e dagli italiani oggi. "Sul Corriere oggi Monica Guerzoni chiede: 'La Germania ha avuto 150 mila dosi e noi 9750?', Arcuri risponde: 'Il numero di dosi...è proporzionale alla popolazione, la Germania ...ha avuto le stesse dosi o poco più'. Non sapevo la Germania avesse 16 volte la popolazione dell'Italia!!!", è il post di Bini Smaghi, che si unisce ad un vero e proprio coro social scandalizzato dalla differenza nel numero di vaccini arrivati in Italia e negli altri Paesi europei.

Ma, come già chiarito dal ministro stamattina, in realtà in Italia oggi è arrivata un piccola scorta simbolica di 9.750 dosi ma da domani, arriveranno ogni settimana 470.000 dosi. Come ricorda anche un commentatore su Twitter a Bini Smaghi: "Anche lei prof. Bini Smaghi con questa stupidaggine! Andiamo bene! Arrivano 450000 dosi a settimana da domani", scrive tale Antonio tra i commenti al post dell'economista.