Vaccino, Arcuri: “Entro settembre a tutti. Pfizer distribuirà il suo a -75°"

Vaccino, Arcuri: "quello Pfizer sara' distribuito da azienda

"Il primo vaccino presumibilmente disponibile, quello Pfizer, sara' distribuito sul territorio nazionale direttamente dalla azienda produttrice", è quanto ha affermato il commissario straordinario per l'emergenza Covid 19 Domenico Arcuri nel corso di una audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera. Una notizia positva perchè il vaccino in questione ha bisogno di celle che trasportino il contenuto a una temperatura che va dai -70 ai -80. Il che avrebbe richiesto una "catena del freddo" molto articolata e difficilmente attuabile in qualche settimana per l'Italia. Secondo Domenico Arcuri, a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno l'Italia "sarà potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione".

Vaccino, Arcuri: "Piano distribuzione e somministrazione pronto"

Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini è "sostanzialmente pronto", ha assicurato il commissario straordinario, confermando ciò che aveva anticipato il ministro per la Sanità Roberto Speranza. "L'interlocuzione con amministrazioni locali, forze armate e grandi aziende e' in atto - ha spiegato Arcuri - Non siamo preoccupati dalla temporalita', quando i vaccini ci saranno noi saremo pronti. Abbiamo lavorato bene e in anticipo".

Vaccino, Arcuri: "87% dei primi 300 ospedali ha celle frigo adatte"

"Per il vaccino Pfizer sono stati gia' individuati 300 punti di somministrazione, sostanzialmente presidi ospedalieri: l'87% di questi presidi gia' dispone delle celle frigorifere necessarie a conservare questo tipo di vaccino a temperature estremamente basse (almeno -75) anche se le dosi dovessero restare in giacenza per oltre 15 giorni". L'Italia, sempre secondo quanto riferisce il commissario, "ha organizzato un modello di distribuzione e somministrazione in due grandi blocchi: Il primo riguarda appunto i vaccini, quelli Pfizer, che vanno conservati a temperature bassissime: il secondo interessa i vaccini che si possono conservare tra i 2 e gli 8 gradi, verosimilmente per primi quelli Astrazeneca e a seguire gli altri. I vaccini Pfizer saranno distribuiti direttamente dall'azienda produttrice e conservati nei 300 punti di somministrazione individuati; tutti gli altri saranno convogliati in un grande hub centrale e di qui trasportati in sicurezza, con l'aiuto dell'Esercito, nei 1.500 punti di somministrazione (1.200 piu' i precedenti 300). Si tratta di due modelli diversi - ha concluso Arcuri - il primo complesso dal punto di vista quantitativo, il secondo relativamente piu' semplice".

Vaccino, Arcuri: "Per somministrazione ricorso a 20mila operatori"

"Per la somministrazione dei vaccini anti Covid stiamo prevedendo il ricorso straordinario a un gruppo fino a 20 mila professionalità che potranno essere utilizzate per il tempo di questa massiccia campagna. Professionalità che ricercheremo con una richiesta di manifestazione di interesse pubblico che presto emaneremo: ne coordineremo poi l'utilizzo insieme con i punti di somministrazione locali che saranno sostanzialmente le Asl, i presidi ospedalieri e le farmacie ospedaliere".