Vaccino, Arcuri fa causa alla Pfizer? De che stamo a parla'?

La Pfizer fa 50 miliardi (miliardi) di fatturato, come uno Stato (il Pil della Serbia è 47, della Lituania 52) e 214 miliardi di capitalizzazione in Borsa, come il Pil della Grecia (218) e il 40% di quello del Belgio (536). Il 10 novembre, il giorno stesso dell'annuncio del vaccino anti Covid, il ceo della multinazionale Albert Bourla vendette 5,6 milioni di dollari di sue stock option.



Considerate le dimensioni aziendali e i personaggi in gioco, è un po' difficile immaginare i vertici della Pfizer tremanti di paura perché il commissario Arcuri ha minacciato di far causa alla multinazionale per inadempienza contrattuale. Me viene da ride, anzi da piagne.