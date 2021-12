Vaccino Covid bambini, via libera alla campagna 5-11 anni dal 16 dicembre

Parte la campagna vaccinale per i bambini nella fascia 5-11 anni dal 16 dicembre. Priorità per i più fragili

A partire dal 16 dicembre le regioni potranno dare il via alla campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni: ad annunciarlo il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo in una circolare diffusa oggi con oggetto "Estensione della campagna vaccinale anti Sars-CoV-2/Covid-19 alla fascia pediatrica di eta' 5-anni".

Si tratta, scrive il commissario di "una platea potenziale di circa 3.600.000 bambini vaccinabili": la struttura commissariale ha da tempo avviato interlocuzioni con la Societa' italiana di Pediatria (Sip), l'associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) e la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), per definire priorita' e modalita' organizzative della campagna.

Dando priorita' ai bambini con elevata vulnerabilita' per patologie concomitanti, per loro "si ritiene piu' opportuno procedere con la vaccinazione presso gli soepdali pediatrici ovvero nei reparti ospedalieri di pediatria di riferimento regionale".

Alle regioni si raccomanda appunto di dare priorita' ai bimbi piu' fragili, considerando prioritari anche i bambini conviventi con soggetti immunocompromessi o con elevata vulnerabilita' per eta' o fragilita', "seguendo il principio di massima precauzione". Si sollecita anche il coinvolgimento dei pediatri, e la creazione di punti vaccinali pediatrici separati dai percorsi per l'utenza adulta.