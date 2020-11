Vaccino Moderna, è efficace al 94.5%: dura fino a 30 giorni nel frigo di casa

VACCINO MODERNA, E' EFFICACE AL 94.5%. PFIZER AL 90%

Arriva un'altra ottima notizia, questa volta dalla casa farmaceutica statunitense Moderna che ha annunciato in una nota che il suo vaccino contro il Covid-19, in fase avanzata di sperimentazione, ha un'efficacia del 94,5%. La scorsa settimana, Pfizer aveva annunciato per il suo vaccino un'efficacia del 90%. Secondo i risultati preliminari della sperimentazione, il vaccino in via di sviluppo da parte della statunitense Moderna, in collaborazione con l'Operazione Warp speed del governo Usa è più facile da conservare e da trasportare. Dura fino a 30 giorni nei frigoriferi di casa e a temperatura ambiente fino a 12 ore, secondo quanto riporta la stampa internazionale. Rimane stabile a -20 gradi, temperatura di gran parte dei freezer domestici e delle farmacie fino a 6 mesi.

VACCINO MODERNA, FAUCI: "I NUMERI PARLANO DA SOLI"

"Davvero una buona notizia. Se si guarda ai dati, i numeri parlano da soli", così il super-virologo italo americano, Anthony Fauci, ha commentato con i media statunitensi i dati diffusi da Moderna a proposito del vaccino per il Covid-19. "Avevo detto che sarei stato soddisfatto di un vaccino efficace al 75%. In linea di aspirazione, si vorrebbe vedere il 90-95 percento, ma non me lo aspettavo. Pensavo che saremmo stati bravi, ma il 94,5 percento è davvero impressionante". Subito dopo l'annuncio di Pfizer, Fauci aveva già parlato della sperimentazione sul vaccino Moderna come "altrettanto promettente".