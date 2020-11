Vaccino Pfizer, allarme dal team Fauci: "Effetto sugli asintomatici sconosciuto"

Il Coronavirus continua a contagiare tutto il mondo. La pandemia non accenna a fermarsi. La speranza di poter combattere la malattia è affidata al vaccino. La notizia della Pfizer che ha superato la fase 3 è un segnale, ma dal team del virologo americano Fauci arriva un allarme. "Calma, - spiega la dottoressa Cristina Cassetti al Corriere della Sera - ci sono ancora molte cose da studiare. Per esempio l’effetto del vaccino sulle infezioni asintomatiche. Pfizer ha esaminato i primi dati della fase tre, vale a dire la sperimentazione che coinvolge circa 40 mila persone. È un risultato eccellente. Anzi, direi che è un miracolo essere a questo punto dopo soli 10 mesi di lavoro. Adesso Pfizer completerà le verifiche e alla fine il tasso di efficacia potrà essere un po’ di più o un po’ di meno del 90%".

"Dobbiamo ancora studiare molte cose. Ce n’è una - prosegue la virologa del team Fauci al Corriere - di fondamentale importanza: i vaccini prevengono l’esplosione della malattia, ma ancora non sappiamo se eviteranno l’infezione che si manifesta senza sintomi. In altri termini bisogna verificare se una persona, anche se vaccinata, possa ugualmente contrarre il virus e diffonderlo senza accorgersene, come avviene ora per i cosiddetti asintomatici. Inoltre non sappiamo quanto tempo durerà la copertura garantita dal vaccino: sei mesi, uno, due anni? Ancora: Pfizer ha condotto le sperimentazioni su una platea di volontari dai 18anni in su. Dobbiamo capire se ci sono risposte diverse a seconda della fascia di età, in particolare tra le persone che hanno più di 65 anni. E infine dovremo studiare le possibili interferenze tra i diversi vaccini. Che cosa succede se un composto non funziona nello stesso modo per tutti? Le persone potranno assumerne un altro?".