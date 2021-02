Vaccino Portofino - Santa Margherita Ligure: per over 80 non serve prenotarsi

Vaccino Portofino - Santa Margherita Ligure: somministrate le prime 72 dosi di vaccini agli over 80 sorteggiati dalla Asl4

E' partita ieri a Santa Margherita Ligure la campagna vaccinale anti Covid-19 per gli over 80 con il sorteggio dell'Asl4. Come scrive l'Ansa, da oggi, i cittadini di Santa Margherita Ligure e di Portofino, al contrario di altri abitanti della costa del Tigullio, non dovranno prenotarsi ma saranno chiamati in base all'età. «Grazie alla presenza di una struttura nuova e funzionale - spiega il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia - Santa Margherita LIgure è stata scelta come sede di spoke permanente, una situazione a metà strada tra gli hub dei capoluoghi di distretto (Rapallo, Chiavari, Sestri Levante) e gli spoke dell'entroterra. In pratica funzionerà come un hub ma come i centri sotto i 5 mila abitanti cioé senza la necessità di prenotazione per i cittadini». «Ancora una volta la stretta collaborazione tra enti ha dato una tempestiva risposta al territorio - dichiara il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni - La nuova piastra ambulatoriale è stata attivata a tempo di record: in meno di 48 ore sono stati espletati i passaggi burocratici e legali inerenti alla piastra ambulatoriale, il suo allestimento e la sua attivazione