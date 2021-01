Vaccino, senza è impossibile viaggiare: passaporto italiano? No, anti-Covid

Dopo quasi un mese dall’approvazione del primo vaccino anti-Covid-19 da parte dell’Agenzia europea del farmaco, migliaia di cittadini dell’Unione hanno già fatto l’iniezione. Secondo le prime stime, con i milioni di vaccini già acquistati, il mondo potrebbe diventare immune dal Covid-19 entro il 2023. Le economie della maggior parte dei paesi del mondo sono state messe in ginocchio e il settore più penalizzato è quello dei viaggi e del turismo, che per molti paesi è il comparto che sostiene le proprie economie.

Come scrive il sito SchengenVisaInfo.com, queste industrie non possono aspettare che il mondo intero diventi immune al Covid-19 per ricominciare la loro attività. Questo è il motivo per cui molti paesi stanno già lavorando sui "passaporti per le vaccinazioni" per consentire la ripresa dei viaggi e del turismo. Un funzionario Ue aveva anticipato sempre a SchengenVisaInfo.com, nella primavera scorsa, che, in caso di una scoperta di un vaccino, la prova della vaccinazione sarebbe stata richiesta anche per la domanda di visto Schengen e per l'ingresso senza visto.

Ora, dieci mesi dopo, il paese più recente ad annunciare i suoi piani sulla reintroduzione di un documento che dimostri che il suo titolare è stato vaccinato contro il COVID-19 è la Danimarca. Il ministero della Salute e degli anziani danese ha annunciato all'inizio di gennaio che sta lavorando a un "passaporto vaccinale" per i viaggiatori danesi, che sarà presto disponibile per tutti i cittadini danesi che si vaccinano. Il documento servirà loro come "passaporto vaccinale" per viaggiare nei paesi in cui la vaccinazione diventa obbligatoria per l'ingresso.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha persino inviato una lettera al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, esortando la Commissione a introdurre un certificato di vaccinazione contro il Coronavirus al fine di facilitare gli spostamenti tra il blocco. Altri paesi, come l'Islanda e l'Ungheria, stanno già applicando il requisito dei cosiddetti "passaporti di immunità", che in sostanza, è una prova che il viaggiatore è stato precedentemente infettato da COVID-19 (ma non lo è più), e ora ha anticorpi nel corpo.