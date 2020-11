Vaccino, team Fauci: "2 pronti subito".Biontech: "Normalità? Prossimo inverno"

VACCINO, TEAM FAUCI: "2 PRONTI A DICEMBRE"



Due vaccini contro il covid-19, forse pronti ed autorizzati, almeno negli Usa, entro dicembre: lo scenario sembra avvicinarsi, pur con le dovute cautele. Ad auspicarlo, e considerarlo 'probabile' e' Cristina Cassetti. Virologa italiana negli Usa, vicedirettrice della divisione 'Microbiology and Infectious Disease' dell'Istituto per le malattie Infettive guidato da Anthony Fauci, di cui e' stretta collaboratrice da anni: "I dati forniti dalla Pfizer sul 90% di efficacia generale del loro vaccino sono eccellenti - ha detto all'Ansa - ma dobbiamo rivederne i dettagli. Siamo anche in attesa a giorni dei dati del trial di fase 3 della Moderna" e si spera in risultati equivalenti.

VACCINO, BIONTECH: 'PROSSIMO INVERNO TORNEREMO A NORMALITA''

Durante l'estate il nuovo vaccino anti-Covid messo a punto dalla Pfizer e dalla Biontech avrà un impatto significativo, mentre per il ritorno alla normalità bisognerà attendere "il prossimo inverno". Lo ha sottolineato alla 'Bbc' uno dei suoi creatori, il professore Ugur Sahir, co-fondatore della Biontech, secondo il quale il vaccino quest'anno non avrà effetti rilevanti sul numero delle infezioni. Sahin ha affermato di essere fiducioso che il vaccino ridurrà la trasmissione tra le persone e fermerò i sintomi che si sviluppano in chi ha contratto il virus. "Sono molto fiducioso che la trasmissione tra le persone sarà ridotta da un vaccino così efficace - forse non del 90% ma forse del 50% - ma non dovremmo dimenticare che anche questo potrebbe comportare una drastica riduzione della diffusione della pandemia", ha dichiarato.