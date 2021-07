Variante Delta, le misure Ue: dalla quarantena fino al vaccino obbligatorio

Mentre in Italia l’effetto variante Delta pone Palazzo Chigi di fronte alla scelta di prorogare lo stato di emergenza in scadenza a fine luglio fino a fine ottobre e l’ordinanza che toglie le mascherine all’aperto ma solo nelle “zone bianche” e, secondo qualcuno, di fronte all’inevitabile ritorno alla Zona Gialla (quattro Regioni indiziate per il declassamento già a partire dalle prossime settimane), anche gli altri principali Paesi europei si stanno attrezzando per affrontare la diffusione della variante molto più contagiosa delle precedenti e che rischia di riportare in Europa una massiccia quarta ondata del Covid.





In Francia il presidente Emmanuel Macron ha deciso di far portare il peso di nuove restrizioni a chi non è vaccinato: dal 21 luglio, solo i vaccinati o le persone testate negative potranno entrare nei cinema e nei musei, che accolgono più di 50 persone. E in agosto il pass sanitario diventerà indispensabile anche per entrare nei bar, ristoranti, aerei e treni. Il pugno di ferro dell’Eliseo contro il popolo no vax poi si estende a chiunque sia a contatto con persone fragili: per medici e infermieri negli ospedali ma anche operatori nelle case di cura sarà obbligatorio vaccinarsi entro il 15 settembre.

Inoltre, come in Italia, sono pronte ad essere azionate misure per i viaggiatori che quest’estate provengono o ritornano da zone considerate a rischio, come Spagna o Portogallo. Paesi in cui il governo transalpino ha sconsigliato di sconsigliato di recarsi per le vacanze estive.

In Germania, dove continua a salire il livello d'incidenza dei contagi da covid-19, anche se si mantiene ancora basso, le restrizioni per chi rientra dalla Spagna (comprese Maiorca e le Canarie), sono già attive: il viaggiatore dovrà infatti presentare un tampone negativo oppure la certificazione di una completa vaccinazione per evitare la quarantena. Per chi torna poi da Cipro sarà comunque obbligatoria una quarantena da cinque a dieci giorni.