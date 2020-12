Vaticano, due cardinali vicini al Papa positivi. Preoccupazione per Francesco

Il Coronavirus continua a far paura. Non si arrestano i contagi e aumenta la preoccupazione per la variante inglese. Anche il Vaticano deve fare i conti con la pandemia. C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Papa Francesco, dopo la notizia che due cardinali a lui molto vicini hanno contratto la malattia. Si tratta dell'Elemosiniere Konrad Krajewski. Noto alle cronache - si legge sulla Verità - per il famoso blitz in un palazzo di Roma occupato abusivamente, a cui aveva sbloccato il contatore, senza preoccuparsi di chi avrebbe poi dovuto pagare la bolletta. Ora il porporato è ricoverato al Gemelli. Preoccupa anche la situazione sanitaria di un altro cardinale, si tratta di Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato. Il porporato è ultrasettantenne. E adesso nella Santa Sede è salito il livello di allerta.