Covid, via libera al piano vaccini. "Si partirà nei primi giorni di gennaio"

Da governo e Regioni arriva l'ok all'unanimità sul piano vaccini anti covid, nel corso della riunione in videoconferenza convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Alla riunione partecipano in videoconferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. A quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte si aggiornerà con i capi delegazione delle forze di maggioranza per decidere della nuova stretta alle 12.30.

''Nei primi giorni di gennaio parte la vaccinazione di massa'', ha spiegato il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Arcuri, a quanto si apprende, nel corso della riunione. Alle Regioni verranno consegnate il 90% delle dosi di vaccino richieste, in considerazione del fatto che ''verosimilmente non sarà vaccinato il 100% del personale sanitario'', ha fatto sapere, a quanto si apprende, il commissario straordinario. Arcuri manderà alle Regioni il libretto di istruzioni ed entro la settimana la procedura di somministrazione del piano vaccini.

''L’incontro con i ministri europei è andato bene e dopo il via libera dell’Ema saremo pronti a partire con alcuni giorni di anticipo rispetto alle valutazioni che avevamo fatto. Per questo dobbiamo essere pronti con i piani regionali'', quanto ha detto, a quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Oggi diamo il via libera al piano di distribuzione dei vaccini e domani portiamo il documento condiviso in Conferenza Stato-Regioni in modo da renderlo subito operativo anche dal punto di vista formale. Le Regioni hanno fatto insieme al commissario Arcuri un lavoro puntuale e molto rigoroso. La campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo insieme", quanto avrebbe detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.