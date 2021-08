Vive nel Nord-Est ed è disoccupato: il ritratto (tragico) del No Vax italico

Vota a destra, ha la licenza di scuola media, tra i 35 e i 49 anni, vive nel Nord-Est, è artigiano o commerciante, inoccupato o disoccupato, si informa sui social media e ha una condizione economica bassa. Questo è l'identikit dell'italiano contrario o attendista nei confronti del vaccino anti-Covid, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera.

"Nel complesso sono i cauti, coloro che non credono nell’efficacia del vaccino o pensano possa far male", spiega al Corriere Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, che per il quotidiano ha condotto il sondaggio, parlando di quel 17% di italiani contrari al vaccino (10%) o attendista (10%).

Percentuali che salgono nel Nord-Est al 10% per i no vax al 15% per gli attendisti, dove è più bassa la percentuale di residenti già vaccinati (70% contro una media nazionale di 77%). A Sud e nelle isole i più favorevoli al vaccino (rispettivamente solo 4 e 6% di no vax), mentre nel Nord-Ovest si tocca il livello più basso di attendisti: 8%.

Per quanto riguarda la condizione economica, i No Vax rappresentano l’11% nei ceti abbienti, il 5% tra le persone con un regime economico medio, e l'8% tra chi viene classificato a livello più basso.

Se si guarda all'occupazione, invece, tra i disoccupati e gli inoccupati chi ha già fatto almeno una dose rappresenta il 58%, un altro 11% è sicuro che si vaccinerà mentre la quota di contrari e dubbiosi è del 22%. Tra i favorevoli, di contro, si contano molti laureati (più di 4 su 5 sono per il vaccino), elettori di centrosinistra e persone informate attraverso i quotidiani.

Ma c'è una differenza anche nelle scelte politiche. Chi vota per il centrodestra, infatti, è più sbilanciato verso i NoVax. Lo è il 14% degli elettori della Lega e il 10% di Fratelli d’Italia, mentre tra gli elettori del Pd non si supera il 2% e tra i 5 Stelle il 7%.

Secondo Pagnoncelli, "la tendenza a destra dei No vax è in linea con il no al green pass. Un dato che si riscontra anche tra commercianti e artigiani: la quota di contrari e attendisti è del 31%".