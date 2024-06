A Grado il Guiness World Records, protagonista anche Aurora Ramazzotti

L’11 giugno 2024 a Grado è stato assegnato il titolo del GUINNESS WORLD RECORDS del più grande raduno di persone vestite come il sole, battendo il precedente record di 309 persone stabilito dal Canada lo scorso 8 aprile, durante l’eclissi solare, presso le cascate del Niagara.

Durante l’evento dell’11 giugno una folla di persone, insieme ad Aurora Ramazzotti, LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio, si è radunata nell’insolita location di G.I.T. SpA – Settore Spiaggia IMPERIALE (Ristorante Antiche Terme), davanti a un giudice ufficiale del Guinness World Records che ha verificato e attestato il record confermando che quello di Grado, con un totale di 310 persone, è il più grande raduno di persone vestite come il sole.

Grado ha ospitato quindi il primo mockumentary digitale italiano aperto a tutti che mostra, in uno dei tre episodi della webserie #SeiInGrado - L’isola del sole, il conferimento del titolo del GUINNESS WORLD RECORDS del più grande raduno di persone vestite come il sole, raccontando il territorio attraverso uno storytelling innovativo. Al flash mob hanno preso parte anche le scuole di danza Dance All Day Grado e Associazione Olimpia Danze che si sono esibite sulle note del jingle realizzato da Il Ginnasio su una coreografia a cura di Associazione Olimpia Danze di Cervignano del Friuli.

Il progetto è prodotto da Show Reel Agency e commissionato dalle realtà che presiedono il Tavolo dell’imposta di soggiorno che hanno unito le loro forze per ottenere il titolo del GUINNESS WORLD RECORDS del più grande raduno di persone vestite come il sole. Tra queste realtà il Comune di Grado, PromoTurismoFVG, il Consorzio Grado Turismo, Grado in Rete, Ascom e Franco Grasso Revenue Team.

L’isola di Grado è la località del Friuli Venezia Giulia conosciuta come “L’isola del sole”, meta di tanti turisti italiani e stranieri che scelgono il mare e le sue spiagge dorate ed esposte a sud per le loro vacanze, dove il sole non manca mai. Situata tra Venezia e Trieste, oltre ad essere una delle località turistiche più antiche dell’Alto Adriatico, è la spiaggia della Mitteleuropa dal 1892, con oltre 10 chilometri di costa dalla sabbia fine.

Tra gli obiettivi dei membri del tavolo c’è la crescita e la promozione del brand “Grado” come destinazione turistica di eccellenza dando voce agli operatori turistici della località e fungendo da promotore del marchio “Grado” con attività di comunicazione, organizzazione di eventi ed escursioni mantenendo l’arte dell’ospitalità ad altissimi standard.