Addio veline, oggi le influencer sono le nuove wags -FOTO

Le influencer sono le nuove wags, pronte a contendersi i campioni del calcio

C'era una volta il binomio velina-calciatore, ma i tempi cambiano e con il boom di Instagram, la figura e compagna al fianco degli sportivi è l'influencer. Giovani e avvenenti, dai loro profili social tra sponsorizzazioni, location mozzafiato, piatti prelibati e outfits griffatissimi di loro sappiamo tutto. I vecchi scoop, dove veniva paparazzato il calciatore del momento con la velina bionda o mora, oggi è un lontano ricordo.

Non tutte però hanno iniziato la loro carriera social da influencer, complice la pandemia, attrici e modelle con Instagram hanno scoperto non solo come reinventarsi, ma in alcuni casi hanno trovato l'amore della vita, grazie ai cuori messi sotto i post dal calciatore di turno che ha iniziato a seguirle.

Tra le influencer più seguite troviamo Georgina Rodriguez che da qualche anno fa coppia fissa con Cristiano Ronaldo, Jessica Melena sposata con Ciro Immobile, Zoe Cristofoli compagna di Theo Hernandez, la coppia ha avuto un bambino Theo Jr, due mesi fa.

I riflettori del momento, però, sono puntati tutti sull'influencer Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la coppia è sempre al centro delle attenzioni del gossip e dei follower per le dichiarazioni della giovane napoletana e lo stile di vita extralusso che consuma a suon di storie e dirette social.

Simpatia e bellezza sono la forza della pagina Instagram di Enza De Cristofaro moglie di Danilo D'Ambrosio. L'influencer tra una sponsorizzazione e un viaggio cattura l'attenzione del suo pubblico per la sua spontaneità.

Jessica Aidi Verratti, moglie di Marco Verratti e Hiba Abouk sposata con Achraf Hakimi sono modelle e influencer seguitissime per i loro look sofisticati ed eccentrici.