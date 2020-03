Airbnb, accordo con la Commissione Europea per la condivisione dei dati

La Commissione raggiunge un accordo con piattaforme di economia collaborativa per pubblicare dati chiave sulle strutture ricettive turistiche

Presto le amministrazioni di tutta Europa avranno accesso a dati indipendenti e rappresentativi dell’intero settore degli affitti brevi, grazie all’accordo raggiunto tra le principali piattaforme digitali, tra cui Airbnb, e la Commissione Europea.

I dati saranno resi disponibili pubblicamente attraverso Eurostat - l’ufficio statistico dell’UE - segnando così una svolta per il settore. Le informazioni disponibili comprenderanno le notti prenotate e il numero di ospiti accolti dalle piattaforme, e saranno fornite con cadenza trimestrale.

I dati comprenderanno le notti prenotate e il numero di ospiti accolti dalle piattaforme, e saranno forniti con cadenza trimestrale. Si tratterà di un valido supporto per le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli, che potranno così comprendere a fondo lo sviluppo degli affitti brevi e studiare politiche che si basino su informazioni concrete.

“Grazie a questo accordo, per la prima volta sarà possibile consultare dati complessivi di settore attendibili riguardo gli alloggi per le vacanze e in generale gli affitti brevi presenti sulle piattaforme di economia collaborativa”, è quanto annunciato oggi dalla Commissione Europea. “Queste informazioni completeranno le statistiche europee che analizzano gli alloggi turistici, forniranno alle autorità statali uno sguardo più ampio sull’evoluzione dell’economia collaborativa e consentiranno di applicare politiche basate su dati concreti”.

L’annuncio fa seguito alla lettera indirizzata da Airbnb ai sindaci delle città europee per ricordare le azioni intraprese finora in materia di tassazione, trasparenza e fiducia, e per fornire il proprio sostegno alla creazione di una Authority europea per i servizi digitali.

La Commissione ha raggiunto un accordo di riferimento con Airbnb, Booking, il gruppo Expedia e Tripadvisor sulla condivisione dei dati. Ciò consentirà a Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, di pubblicare dati su alloggi di breve durata offerti tramite queste piattaforme in tutta l'UE.

L'accordo consentirà per la prima volta l'accesso a dati affidabili su vacanze e altri alloggi di breve durata offerti tramite queste piattaforme di economia collaborativa. Contribuirà a statistiche più complete sugli alloggi turistici in Europa, consentirà alle autorità pubbliche di comprendere meglio lo sviluppo dell'economia collaborativa e di sostenere politiche basate sull'evidenza.

Il commissario Thierry Breton , responsabile del mercato interno, ha dichiarato: “Il turismo è un'attività economica chiave in Europa. Gli alloggi a breve termine offrono soluzioni convenienti per i turisti e nuove fonti di entrate per le persone. Allo stesso tempo, ci sono preoccupazioni sull'impatto sulle comunità locali. Per la prima volta stiamo acquisendo dati affidabili che informeranno le nostre discussioni in corso con le città di tutta Europa su come affrontare questa nuova realtà in modo equilibrato. La Commissione continuerà a sostenere le grandi opportunità dell'economia collaborativa, aiutando nel contempo le comunità locali ad affrontare le sfide poste da questi rapidi cambiamenti. ”

Il commissario Paolo Gentiloni , responsabile dell'Economia, ha dichiarato: “ Questa importante pietra miliare consentirà a Eurostat di supportare le autorità pubbliche di tutta Europa che cercano dati sui servizi collaborativi di alloggio a breve termine. In futuro potranno utilizzare questi nuovi dati disponibili per l'elaborazione di politiche informate. Per la prima volta, Eurostat collaborerà direttamente con l'industria per rendere disponibili in modo coerente dati affidabili riguardanti l'intera UE ” .

L'accordo, firmato tra ciascuna piattaforma ed Eurostat, per conto della Commissione europea, prevede:

Dati regolari e affidabili dalle quattro piattaforme: i dati condivisi includeranno il numero di notti prenotate e il numero di ospiti. I dati saranno aggregati a livello di comuni. Le piattaforme hanno concordato di condividere i dati su base continua.

dati condivisi includeranno il numero di notti prenotate e il numero di ospiti. I dati saranno aggregati a livello di comuni. Le piattaforme hanno concordato di condividere i dati su base continua. Privacy: la privacy dei cittadini, inclusi ospiti e host, è protetta in linea con la legislazione UE applicabile. I dati non consentiranno di identificare singoli cittadini o proprietari di immobili.

la privacy dei cittadini, inclusi ospiti e host, è protetta in linea con la legislazione UE applicabile. I dati non consentiranno di identificare singoli cittadini o proprietari di immobili. Pubblicazione dei dati: i dati forniti dalle piattaforme saranno sottoposti a validazione statistica e saranno aggregati da Eurostat. Eurostat pubblicherà i dati per tutti gli Stati membri e per molte singole regioni e città combinando le informazioni ottenute dalle piattaforme. Si prevede che le prime statistiche potrebbero essere pubblicate nella seconda metà del 2020.

SFONDO:

L'economia collaborativa, chiamata anche economia della condivisione, copre una grande varietà di settori e sta rapidamente crescendo in tutta Europa. Un sondaggio condotto da Eurostat nel 2019 ha mostrato che il 21% dei cittadini dell'UE ha utilizzato un sito Web o un'app per organizzare un alloggio da un'altra persona e l'8% ha fatto lo stesso per i servizi di trasporto. Nel settore turistico, l'economia collaborativa offre molte interessanti opportunità ai cittadini come consumatori, nonché ai microimprenditori e alle PMI. Allo stesso tempo, il suo rapido sviluppo ha portato a sfide, in particolare nelle destinazioni turistiche popolari. Di conseguenza, le città e le altre comunità stanno cercando di trovare un equilibrio tra la promozione del turismo, con i benefici economici che essa comporta e il mantenimento dell'integrità delle comunità locali.

Per promuovere uno sviluppo equilibrato dell'economia collaborativa, la Commissione ha pubblicato linee guida per i paesi dell'UE nel 2016 su come le norme UE esistenti si applicano all'economia collaborativa. Una serie di seminari nel 2017 e nel 2018 ha identificato i principi politici e le buone pratiche in particolare sui servizi collaborativi di alloggio a breve termine.

Nel settore degli affitti a breve termine, la Commissione sta inoltre collaborando con le città di tutta Europa per affrontare le questioni sorte a seguito della rapida crescita degli affitti collaborativi di alloggi a breve termine e mantiene uno scambio continuo con le autorità di regolamentazione locali. Queste discussioni affrontano possibili azioni politiche e buone prassi da prendere in considerazione da parte delle autorità pubbliche e delle altre parti interessate quando attuano misure politiche in linea con il diritto dell'UE.

L'accordo odierno consentirà a Eurostat di ottenere dati chiave dalle quattro piattaforme collaborative e di pubblicare statistiche chiave sugli affitti di alloggi a breve termine conclusi attraverso tali piattaforme sul proprio sito Web. Il ruolo di Eurostat è fornire statistiche affidabili e comparabili sull'Europa in modo che tutte le parti interessate possano prendere decisioni informate.