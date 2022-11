Al via la No Nut November, gara di astinenza via social

La No Nut November, NNN, sfida nata nel 2011 come risposta alla dipendenza da film a luci rosse è diventata virale nel 2019 grazie alla diffusione social

È iniziata la No Nut November, meglio nota ai giovani con l'acronimo NNN, la sfida per i ragazzi che spopola sui social e che riguarda tutti i maschi. La sfida consiste nel praticare l'astinenza per tutto il mese di novembre, astinenza sia riguardo alle azioni di piacere individuale sia riguardo ai rapporti di coppia.

La No Nut November è verosimilmente nata grazie al movimento NoFap, movimento nato online con l'obiettivo di incoraggiare la propria comunità a praticare l'astinenza e il suo contrario in modo consapevole.

Concepita probabilmente per motivi satirici e ironici, a primo impatto potrebbe sembrare una vera e propria stupidaggine, eppure negli anni è diventata una prova di autocontrollo e di disciplina per molti ragazzi.

Nonostante non ci siano studi scientifici al riguardo, alcuni considerano la sfida NNN benefica per la salute, dichiarando che essa aumenti i livelli di energia, chiarezza mentale, testosterone e la performance fisica in sport come fitness e bodybuilding.

La sfida è diventata virale nel 2019, ma è nata nel 2011 come risposta alla dipendenza da rappresentazioni esplicite di rapporti di coppia tra gli adolescenti. Sulla pagina Wikipedia dedicata si possono trovare le regole per prtecipare alla challenge.