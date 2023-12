Capodanno 2024, Alessandro Borghese omaggia l’amore e la cucina italiana

Vestito di paillettes o maglione fantasia? Calzini rossi o nuovi? Cena in famiglia o serata tra amici? Dimentica la monotonia delle abitudini, lo chef Alessandro Borghese invita il pubblico a un’esclusiva serata di Capodanno 2024, all’insegna dell’amore e del divertimento: Ale In Loveland – Love is in the New Year!

Per l’occasione il ristorante AB – Il lusso della semplicità, in via Belisario 3 a Milano, si mostrerà in una veste rinnovata: decorazioni floreali, cuori e candele creeranno un’atmosfera romantico-botanica suggestiva, per trasportare gli ospiti in un sogno ad occhi aperti.

Mostra temporanea “Identità Scomposte” dell’artista Felice Battiloro nel ristorante milanese di Alessandro Borghese

I festeggiamenti cominciano ben prima del tanto atteso conto alla rovescia: già dai primi di dicembre le pareti si vestono delle opere figurative della nuova mostra temporanea “Identità Scomposte” dell’artista Felice Battiloro, in un viaggio tra memoria e oblio in collaborazione con Tabor Group s.r.l.





Alessandro Borghese, il Capodanno 2024 nel suo ristorante è... un'opera d'arte

Tre… due… uno… al via la festa! La notte più lunga dell’anno comincia alle ore 19.30 con la cena di San Silvestro (costo 280 euro), un percorso gastronomico per riscoprire i sapori della tradizione e i ricordi più genuini. Il menu, disponibile anche nel ristorante a Venezia con affaccio sul Canal Grande, sarà un inno alla cucina italiana: passione e amore, famiglia e affetti, territorialità e appartenenza, ma anche pace e libertà. Non mancherà il brindisi per festeggiare il nuovo anno, magari con uno degli sfiziosi cocktail preparati dal flair bartender Giorgio Facchinetti, e la musica, una delle grandi passioni dello chef più istrionico della televisione italiana: dal rock ‘n roll di DJ Nasty alle note blues del sassofonista che si esibirà durante la cena.





Gli ospiti, poi, potranno provare ad aggiudicarsi simpatici premi firmati AB – Il lusso della semplicità e scattarsi una polaroid come ricordo nel suggestivo corner “Angolo dei desideri”, allestito con fiori e backdrop a tema.

Da AB – Il lusso della semplicità il piacere per il palato viaggia di pari passo con l’appagamento della vista. La location, dall’alto valore estetico ed emozionale con cucina a vista e un arredamento sofisticato, ospita regolarmente mostre temporanee che sanno coinvolgere ed emozionare gli ospiti. Durante le festività di dicembre, così, i commensali saranno accompagnati dall’esposizione “Identità Scomposte” dell’artista figurativo Felice Battiloro, dove i soggetti dipinti sono stilisticamente rivelati e al contempo celati. Proprio nella contraddizione tra definizione dei dettagli e sottrazione dell’identità, emerge la parte più profonda e remota dell’inconscio. Il gioco psicologico della negazione suscita un sentimento di assenza, che spinge a ragionare sul contesto per cercare una permanenza in ciò che è identificabile e che viene poi ricostruito dalla nostra memoria. Attraverso una dimensione non oggettiva e atemporale, questo meccanismo conduce al ricordo personale che prende poi le sembianze di un sogno, dove al risveglio non tutto è chiaro e definito. Nel momento in cui oblio e memoria sono ricombinati, lo spettatore dialoga con l’opera ed evoca un mondo personale a cui però tutti potremmo appartenere. La tecnica pittorica contribuisce a suscitare queste sensazioni: pennellate lente e spatolate rapide moltiplicano le visioni e fanno emergere figure senza un’identità univoca. Per esempio, l’occultamento degli occhi sui volti è istintivamente avvertito come un’anomalia, ma le sensazioni che si scatenano successivamente variano dalla malinconia all’empatia.





Un brindisi di Capodanno in allegria e leggerezza, lo chef Alessandro Borghese prepara un Capodanno 2024 elegante e divertente. La personalizzazione delle proposte, il servizio attento e l’accoglienza premurosa rendono il ristorante AB – Il lusso della semplicità la location ideale per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno con originalità e gusto.