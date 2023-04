Alessandro Del Piero, altro che vita da bomber: dal divorzio mancato alla pace

Alessandro Del Piero e la moglie Sonia Amoruso: ecco cosa è successo in quasi 20 anni d'amore

Alessandro Del Piero, uno degli ex giocatori della nazionale di calcio italiana per eccellenza, che ha conquistato il Mondiale nel 2006, bianconero doc, oggi, a 48 anni, vive la sua vita lontano dai riflettori italiani, a Los Angeles, negli Stati Uniti. Lì gestisce una squadra amatoriale di calcio e un ristorante. Oltreoceano Del Piero ha traghettato tutta la sua famiglia: la moglie Sonia e i tre figli: Tobias, Dore e Sasha. La vita da sempre è stata costellata di sacrifici, tanto calcio, amore, ma anche qualche sofferenza. Paradossalmente, il matrimonio, (anche quello di un bomber come Del Piero) può rivelarsi un passo (altamente) doloroso.