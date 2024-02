Angelina Mango innamoratissima dopo Sanremo: chi è il fidanzato chitarrista

Angelina Mango è stata paparazzata a Sanremo insieme al compagno Antonio Cirigliano: "Sono innamoratissima", ha detto a Domenica In

Angelina Mango, fresca vincitrice di Sanremo 2024, è apparsa felice e innamorata accanto al compagno, Antonio Cirigliano. Lo dimostrano le foto pubblicate da Gente, che ha paparazzato la coppia mentre camminava di notte nella città ligure.









Antonio Cirigliano ha 24 anni, è orginario di Potenza ed è un chitarrista. La relazione con Angelina Mango dura ormai da 2 anni e mezzo e la coppia convive a Milano. Hanno anche condiviso il palco del Concertone del Primo Maggio lo scorso anno.





"I due hanno iniziato a lavorare insieme sul palco già da molto prima, esibendosi a festival e serate, e poi dalla loro amicizia è nato l’amore", si legge su Gente. Alcuni rumors dicevano che la coppia si fosse sciolta prima di Sanremo 2024 ma Angelina Mango, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha smentito: "Non è vero che ci siamo lasciati. Conviviamo, sono innamoratissima".

"Mia mamma mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. - ha detto Angelina parlando della madre, Laura Valente - Lei effettivamente ha fatto tutto per amore. Mia mamma ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore. Quello che ha fatto è stato meraviglioso».