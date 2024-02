Chi è Laura Valente, la madre di Angelina Mango ed ex voce dei Matia Bazar

Laura Valente, madre 61enne di Angelina Mango, è stata la voce dei Matia Bazar. E' anche attrice e corista

Angelina Mango è la vincitrice di Sanremo 2024. La cantante 22enne è figlia d'arte e nella serata delle cover ha deciso di omaggiare il padre Giuseppe, scomparso quasi 10 anni fa, cantando "La rondine" con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma. Angelina però ha preso il suo lato artistico anche dalla madre Laura Valente, che ha calcato il palco dell'Ariston per 3 volte con i Matia Bazar.

Laura Valente ha 61 anni, milanese ed è cantautrice e corista, oltre che attrice di teatro. Nel 1981 vince un concorso nazionale per cantautrici nel Barese e viene notata da Gianni Bella e Mogol. Da qui inizia la collaborazione come corista. Nel 1983 viene ingaggiata dal futuro marito Mango. La coppia avrà due figli: Angelina e Filippo.

"Mentre lui stava registrando “Oro”, ci siamo incontrati, tramite il produttore del disco, che era pure il mio. Abbiamo iniziato una collaborazione artistica impegnativa, tanto che Pino ha scritto praticamente tutto il mio unico album da solista uscito nel 1995. L’amicizia e la stima si sono trasformate in un legame d’amore vero e profondo, seppur fossimo abbastanza diversi come carattere” ha ricordato Laura Valente in un’intervista al Corriere.

La notorità per Laura Valente arriva nel 1989 quando prende il posto di Antonella Ruggiero come voce dei Matia Bazar. Rimarrà con il gruppo fino al 1998. Da quel momento la carriera si dipana tra jazz, blues e teatro, dove ha interpretato Maria Callas. Ha poi tenuto nella scuola di Amaci un laboratorio per i cantanti ed è anche vocal coach e maestra di interpretazione. Dal 2016 ha prestato la voce alla Corale polifonica nazariana, gruppo composto da giudici, avvocati, magistrati, che collabora con il Carcere di San Vittore.

“Mia mamma è la persona che stimo più al mondo - ha raccontato Angelina in un’intervista - Lei mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. Lei effettivamente ha fatto tutto per amore. Mia mamma ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore.. quello che ha fatto è stato meraviglioso".

Leggi anche: La morte di Pino Mango e la profezia rivelata alla moglie

"Mi rivedo in te, quando avevo anch’io vent’anni, quando la mia voce mi sembrava l’unica cosa certa a cui aggrapparmi, nel mare di insicurezze e di ansia in cui annaspavo ogni giorno. - scriveva Laura Valente su Instagram come dedica a una foto su Instagram con la figlia - Mi sembrava che la mia voce fosse più intelligente di me, più bella di me, più matura, meno goffa... Adesso lo so che un sussurro comunica più di mille acuti, ma bisogna impararlo…E allora cerco di insegnartelo, perché tutto quel sentimento che hai dentro non resti muto ma possa uscire liberamente e far vibrare il cuore di chi ti ascolta, compreso il mio".