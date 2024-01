Angiolini-Renga di nuovo insieme: "Nessuno avrebbe scommesso su di noi". FOTO

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme: "Nessuno avrebbe scommesso su di noi". FOTO

Un rapporto, quello tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, naufragato oramai nove anni fa. E rispetto al quale il cantante, in svariate interviste, non ha mancato di lasciarsi andare a rivelazioni parecchio scottanti.

Del resto, archiviare una relazione di undici anni – con tanto di due figli a carico – non è stato semplice per l’attrice e l’artista. A confermarlo a più riprese sono stati i diretti interessati stessi. I quali, tuttavia, hanno sempre tenuto a puntualizzare su un aspetto: il bene tra loro, al netto della separazione, è sempre rimasto invariato. Eppure, qualcosa parrebbe aver clamorosamente riavvicinato Ambra e Francesco (anche se non a livello sentimentale). Il post pubblicato dall’attrice nelle scorse ore – con annessa descrizione – lascia poco spazio ai dubbi: i due ex sarebbero più uniti che mai.

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme: “Nessuno avrebbe investito su di noi, ma lei sì

Si sono detti definitivamente addio nel 2015, dopo un rapporto di undici anni incominciato nel 2003. Esattamente un anno prima che la loro primogenita Jolanda venisse al mondo. Proprio nella giornata di ieri, la classe 2004 ha tagliato il traguardo (attesissimo) dei vent’anni.

Per l’occasione, mamma Ambra e papà Francesco hanno pensato bene di farle arrivare tutta la loro vicinanza. L’attrice, in modo particolare, ha condiviso tramite Instagram una carrellata di immagini destinate a rimbalzare pressoché ovunque. A stupire non sono tanto gli auguri di buon compleanno indirizzati alla figlia, quanto le parole che la giudice di “X Factor” ha destinato all’ex compagno.

“Nessuno avrebbe mai investito su questi due… Jolanda sì!“. Incomincia così la didascalia della compilation, che come primo scatto propone proprio un’immagine di una Jolanda Renga neonata, saldamente tenuta in braccio da mamma Ambra Angiolini. Al fianco dell’attrice, un giovanissimo Francesco Renga si bea della compagnia delle donne della sua vita. Ma la dedica dell’attrice alla primogenita non si conclude affatto qui.

Ambra Angiolini, la dedica d’amore alla figlia Jolanda: “Ci hai insegnato a stare al mondo”

Per far sì che sua figlia Jolanda passasse un 20esimo compleanno speciale, Ambra Angiolini ha voluto indirizzarle una dedica social che definire strappalacrime è riduttivo. Come se non bastasse, l’attrice ha persino deciso di coinvolgere l’ex compagno Francesco Renga, immortalato nel primo degli scatti della compilation. “Vent’anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci“, prosegue la descrizione del post. E tra i messaggi spunta anche il commento – dolcissimo – della figlia Jolanda. “Che belli quei due nella prima foto – esordisce la 20enne, prima di aggiungere -. Menomale che sono la mia mamma e il mio papà“.