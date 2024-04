Aniceto, chi è il Dj che ha chiamato Francesca Fagnani "Satana". Ritratto

"Pentiti, la tua belva si chiama Satana". Ecco chi è Aniceto, chi è il Dj che ha dissato Francesca Fagnani. Ritratto

Un botta e risposta tra il sacro e il profano, quello tra Francesca Fagnani e il noto Dj antidroga Aniceto. Tutto è cominciato ieri sera quando la compagna di Enrico Mentana, commentando le risposte un po’ democristiane di Simona Ventura nella sua intervista ha detto: “Dica chi vorrebbe mandare a quel paese altrimenti sembriamo 'A Sua Immagine', con tutto il rispetto per la trasmissione“. Questa citazione non è piaciuta proprio al noto Dj antidroga Aniceto.

Che così ha scritto su "X": “Carissima Francesca, A Sua Immagine è la numero uno delle trasmissioni. Fuori da ogni logica politica e da marchette varie. Sei stata blasfema. Pentiti. Redimiti. La belva che hai dentro si chiama Satana“. La risposta della Fagnani non si è fatta attendere.

E Proprio Dj Aniceto è stato ospite del programma A Sua Immagine e forse per questo motivo si è sentito toccato dalla battuta di Francesca Fagnani a Belve. Lei, comunque, dopo le "intimidazioni" (diventate virali) del musicista, sempre tramite X ha risposto quanto segue: “Mi pento!”.

Chi è Dj Aniceto, il musicista anti-droga

Aniceto, salernitano da sempre appassionato di musica da discoteca, a 18 anni è già un DJ apprezzato in tutta Italia. Dotato di una vena artistica fuori dal comune, diventa in breve tempo 'personaggio' da esportazione per le sue 'provocazioni' in musica che lo trasformano in opinion-leader dance per tutti i giovani discotecomani. Nel 2000 DJ Aniceto remixa l'Inno nazionale "Fratelli d'ITalia" in chiave techno-dance, il brano utilizzato anche nelle scuole, riceve il compiacimento del Presidente della Repubblica C.A. Ciampi oltre ad attestati di stima da Silvio Berlusconi e dall'On. Mancino.













Aniceto è da molti definito come il Dj anti-droga, da anni impegnato nel sociale è promotore di serate antidipendenze e sulla sicurezza stradale, è stato anche scelto come testimonial di una campagna anti-ecstasy. E' stato anche testimonial e relatore per la Comunita di SanPatrignano per la manifestazione "WEFREE il mondo che vorrei" dove ha incontrato migliaia di giovani studenti. E' stato chiamato più volte dal Sindaco di Ravenna, il Dott. Matteucci per l'organizzazione di serate 'sociali' per i giovani contro le dipendenze e sulla sicurezza stradale.Insieme ai ragazzi di SanPatrignano è stato nel 2009 testimonial del memorial Stefab "Liberi dalla droga! Liberi di vivere!" e in più vanta partecipazioni in scuole primarie e secondarie in qualità di relatore dei sani valori. Fin dalla nascita dei primi social network come My space e Facebook Aniceto attua per le nuove generazioni con grande successo una originale campagna di persuasione contro l'uso di sostanze stupacenti.