Belve vs Iene, la tv sembra un circo: sfida all'ultimo ascolto Fagnani-Gentili

Fagnani a Belve ospita Simona Ventura, Pastorelli e Marcella Bella. Gentili a Le Iene parlerà di digiuno intermittente

Come ogni martedì si rinnova la sfida tra Francesca Fagnani e Veronica Gentili. La scorsa settimana è stata la prima a vincere la battaglia negli ascolti tv grazie a Fedez come ospite. La conduttrice di Belve nella terza puntata che andrà in onda questa sera alle 21.20 su Rai2 ospiterà Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella. In puntata anche Claudia Gerini, ospite dello “spazio canoro” di Belve. Torna anche Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste” e le Eterobasiche.

Veronica Gentili risponde su Italia 1 con Le Iene. Tra gli ospiti in studio: Giulia Salemi e Mauro Repetto. Tra i servizi di questa sera: Nicolò De Devitiis ha passato due giorni insieme a Emma e delinea un profilo inedito di una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano.

Gaetano Pecoraro affronta il tema del digiuno intermittente, una dieta che spopola tra i protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo. L’inviato ha intervistato alcuni personaggi che hanno riportato la testimonianza di questa pratica, tra cui: Fiorello, Matteo Renzi, Caterina Balivo e Giuseppe Brindisi. La Iena, con l’aiuto di lader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, fa luce sugli effetti e gli eventuali benefici di questa dieta.