Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani martedì 16 aprile su Rai2

Martedì 16 aprile torna Belve con la terza puntata di questa stagione. Le ospiti di Francesca Fagnani saranno Ilenia Pastorelli, Marcella Bella e Simona Ventura. Quest'ultima come noto è stata colpita da paresi facciale e obbligata a lasciare la diretta del programma “Citofonare Rai2” che conduce assieme a Paola Perego domenica 14 aprile. Già nella puntata precedente del programma la conduttrice mostrandosi in video con metà volto bloccato aveva detto ai telespettatori: «Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando».

Simona Ventura a Belve: come sta dopo la paresi facciale che l'ha colpita

Anche il 14 aprile, come detto, Simona Ventura era tornata in video ma poi ha dovuto lasciare lo studio: «L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me». La Perego a quel punto ha aggiunto: «Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così».

Era l'8 aprile quando Simona Ventura ha raccontato quanto le è accaduto: «Mi hanno spiegato di che si tratta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un antivirale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine», ha detto Ventura.

"Io non mollo mai, neppure morta", ha aggiunto Super Simo prevista come ospite “Belve” martedì 16 aprile ma si prevede che l’intervista sia già stata registrata, prima della paresi facciale.