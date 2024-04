Le Iene ce l'hanno fatta: Jannik Sinner ha accettato la sfida a ping pong

Le Iene tra Sinner, Tananai e Michela Giroud

“Le Iene” tornano in onda nel prime time di Italia 1, martedì 9 aprile 2024 con Veronica Gentili e Max Angioni in condizione. Tra gli ospiti in studio: Tananai e Michela Giraud.

Jannik Sinner accetta la sfida a ping pong de Le Iene

Nei giorni scorsi, sui principali quotidiani nazionali e maggiori siti sportivi si era parlato di un ‘rifiuto’ da parte del tennista Jannik Sinner - impegnato nel torneo Atp 1000 di Montecarlo (così come Matteo Berrettini reduce dalla bellissima vittoria nel 250 di Marrakech, con tanto di balzo in classica mondiale) che non avrebbe accettato una sfida lanciata dall’inviato Stefano Corti.

Martedì sera su Italia 1, invece, andrà in onda il servizio in cui il numero due delle classifiche mondiali (sognando il sorpasso a Novak Djokovic, qui le previsioni) e recente vincitore al Torneo atp 1000 di Indian Wells (dove ha demolito in semifinale Alexander Zverev e in finale Grigor Dimitrov) scenderà in campo: Jannik Sinner vs la Iena, la sfida a ping-pong.