Anna Tatangelo pronta per un nuovo amore? Vacanze da single a Taormina

Taormina, Anna Tatangelo a bordo di uno yacht single e felice

Dopo una stagione impegnativa la cantante di Sora si rilassa in mare e pubblica lei stessa sul suo profilo di Instagram alcuni scatti a bordo di uno yacht a Taormina, in Sicilia.

La Tatangelo appare raggiante, felice e come sempre in splendida forma. Gambe chilometriche scolpite, seno florido e ventre piatto. Un corpo strepitoso frutto di duri allenamenti. Le sue foto in bikini conquistano il web, piovono complimenti e like sui social.

Accanto alla Tatangelo c’è il figlio Andrea, avuto dalla precedente e lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, troncata senza mai arrivare alle nozze.

Non c'è traccia invece del fidanzato Livio Cori. I due dopo un periodo tormentato di tira e molla si sono definitivamente lasciati, ma la Tatangelo non sembra disperarsi, al contrario si rilassa nella splendida Taormina. Chissà che non ci sia già un nuovo amore in arrivo.