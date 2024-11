Annalisa, una sexy sirena nelle foto in vacanza in Costa Rica

Annalisa vola in Costa Rica per godersi qualche giorno di relax. Nelle foto condivise sui social la si vede smagliante in un bikini nero

Per Annalisa è arrivato il momento di concedersi una vacanza dopo i successi di quest'anno e il lungo tour estivo in giro per l'Italia. La cantante ha scelto di godersi il clima tropicale del Costa Rica e ha documentato il tutto sul suo profilo Instagram. Tra un bagno in un laghetto immerso nella natura e l'altro, sfoggiando un fisico mozzafiato in un bikini nero, Annalisa si è data anche all'avventura con un viaggio in zip line tra le fronde della foresta tropicale. "Io e il bradipo abbiamo moltissime cose in comune" scrive la cantante postando una foto dell'animale conosciuto per i suoi ritmi compassati.

Nelle foto non compare mai il marito Francesco Muglia, sposato nell'estate del 2023. D'altronde il vicepresidente del marketing globale di Costa Crociere ha sempre preferito mantenere un profilo basso lontano dai riflettori. "Non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. - ha raccontato Annalisa a Vanity Fair in prossimità delle nozze - Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza".

Per Annalisa il 2024 è stato un anno molto intenso. La cantante è stata la prima italiana premiata da Billboard a Los Angeles, oltre ad aggiudicarsi il premio come Best Italian Act agli MTV Emas e quello di Fenomeno Europeo Dell’Anno in Spagna ai LOS40 Music Award.