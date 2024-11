Annalisa, Elodie, Laura Pausini, Tiziano Ferro e... Sanremo 2025, la strategia di Carlo Conti per tenere testa ad Amadeus

Sanremo 2025, Carlo Conti e l'eredità da record di Amadeus

Facciamo un veloce reload: 15 milioni di telespettatori (total audience tra Rai1 e RaiPlay) per la finale di Sanremo 2024, la puntata che vide poi Amadeus e Fiorello uscire con una carrozza dal teatro Ariston dopo un'edizione trionfare per numeri negli ascolti tv, gradimento del pubblico e spettacolo. Un'eredità importante per Carlo Conti che torna alla guida della kermesse canora dopo otto anni ed è destinato a raggiungere proprio Amadeus (che intanto ha messo la marcia giusta con La Corrida sul Nove) nel numero complessivo di conduzioni (a quota 5) al termine del contratto biennale.

Saremo 2025, Annalisa in conduzione con Carlo Conti. Laura Pausini e... le indiscrezioni

Servirà dunque un'edizione 2025 importante del Festival di Saremo e Carlo Conti, da esperto e navigato fuoriclasse del piccolo schermo, ci sta lavorando. Tante le indiscrezioni sul cast della kermesse canora. Da tempo girano voci molto calde su una presenza di Annalisa. Questa volta non tra i Big in gara (dopo il terzo posto di 'Sinceramente' un anno fa, brano che poi ha fatto incetta di dischi di platino), ma come co conduttrice. Ma potrebbe esserci di più. Attenti anche a Laura Pausini (recentemente brillante protagonista al GialappaShow al fianco del Mago Forest e di un epico duetto con Brena Lodigani/Annalaisa) e Paola Cortellesi.

Non ci sono invece dubbi sulla presenza di Alessandro Cattelan la sera della finale (oltrechè alla guida del Dopofestival e prima a Sanremo Giovani). Non dovrebbe invece esserci Stefano De Martino, protagonista di un autunno trionfale in Access Prime time alla guida di Affari tuoi su Rai1. Per lui già però si sussurra la conduzione di Sanremo dal 2027 dopo la doppia edizione guidata da Carlo Conti.

Saremo 2025 big in gara, Elodie, Tiziano Ferro e Blanco: Carlo Conti studia i cantanti in gara

I Big in gara a Sanremo 2025? Elodie e Tiziano Ferro ("Sarebbe un sogno, ma non so se ci stia pensado", ha detto Carlo Conti che - intervistato da Chi - ha aperto anche all'ipotesi Blanco) potrebbero illuminare il palco dell'Ariston e si parla anche di Anna a Rose Villain, Madame, Clara, e Gaia (ma non solo, qui tutti i nomi).

L'ufficialità del cast verrà data lunedì 2 dicembre al Tg1 delle 20, ma Carlo Conti - che ha già ascoltato 200 proposte - intanto pensa a una piccola sorpresa numerica: "Da regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte"

SANREMO, ASCOLTI TV, SPETTACOLI, GOSSIP E INTERVISTE: LEGGI QUI LE NEWS