Elodie nudo sensuale nel calendario Pirelli 2025 aspettando Sanremo 2025 (con Tiziano Ferro) e non solo...

Elodie nudo sensuale nel calendario Pirelli 2025

Elodie vera "Queen" nel Calendario Pirelli 2025 "Refresh and Reveal" firmato da Ethan James Green (presentato a Londra al Natural History Museum. The Cal ha raggiunto l'edizione 51 è la star che ha lasciato tutt senza fiato è la cantante romana in un'edizione che racconta il nudo con un inno alla diversità tra cantanti, attori, modelle trans, talenti con una "storia". "Sono voluto tornare alle origini del calendario, aggiornandolo, riprendendo il concetto di nudità, inteso come modo per cogliere la reale essenza di qualcuno", le parole del fotografo che ha regalato 24 scatti d'autore - due per ogni protagonista - dalla modella transgender Connie Fleming all'attrice Hunter Schafer, passando per la conduttrice televisiva e attrice Padma Lakshmi, l'attrice britannica Jodie Turner-Smith e gli attori Vincent Cassel e John Boyega (il Finn del sequel di Guerre Stellari). Senza dimenticare star come Simone Ashley (Bridgeton), Game Hoyeon (Squid Games) o Jenny Shimizu (top model).

Elodie e Tiziano Ferro, "Feeling"

Elodie illumina il Calendario Pirelli. Ma in questi giorni è protagonista anche sul fronte musicale dopo l'uscita di “Feeling”, il nuovo singolo con Tiziano Ferro, accompagnato anche dal videoclip ufficiale della collaborazione dei due artisti. E' la loro prima collaborazione e arriva con un brano, contemporaneo e al tempo stesso che omaggi gli ascolti e le influenze da sempre presenti nell’immensa carriera di Tiziano. una canzone che suona come un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di Elodie. “Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa.”, ha commentato Tiziano Ferro.

Elodie prepara i concerti a San Siro e Maradona Stadio di Napoli

“Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli”, le parole di Elodie che prepara un 2025 importante con “The Stadium Show”, due appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti che avranno luogo l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.

Elodie e Tiziano Ferro - Feeling. VIDEO

Elodie e Tiziano Ferro Sanremo 2025?

Se Annalisa sembra destinata ad un ruolo di co-conduttrice di una serata, il nome di Elodie è tra quelli che girano in ottica Sanremo 2025 tra i big. Tornerà al Festival di Carlo Conti a due anni dalla partecipazione nella kermesse canore (con Due) targata Amadeus? Le voci girano da tempo e sono molto forti, il 2 dicembre verrà ufficializzata la squadra nel corso del Tg1 delle 13,30. E si parla anche di Tiziano Ferro tra i cantanti in gara. Indiscrezioni. Tanti i rumors sul campo dei cantati in gara.

Da Anna a Rose Villain, passando per Madame, Clara, e Gaia. Senza dimenticare Sarah (che ha vinto Amici), Noemi, Levante, Francesca Michielin e Myss Keta. Tra gli uomini potrebbero tornare due grandi protagonisti e vincitori nel recente passato come Ermal Meta e Francesco Gabbani. E ancora: voci su Gianni Morandi, Benji & Fede, Tananai, Matteo Bocelli, Bresh, Achille Lauro, Irama, Raf, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Alex Britti e Coma Cose.