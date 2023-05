Arisa non ci sarà al gay pride. "Meloni mi piace", dura la reazione Lgbtq+

Arisa: "Mi hanno detto di non venire a Milano e nemmeno a Roma"

Arisa, ex icona della comunità Lgbtq+, non è più ospite gradita alle loro manifestazioni. Dall'amore alla guerra si è passati nel giro di poco tempo, la comunità arcobaleno non ha affatto gradito le parole pronunciate dalla cantante in un'intervista con Peter Gomez a "La Confessione" su La7. Arisa - si legge su Repubblica - sulla premier Meloni si era espressa così: "Mi piace. Secondo me lei si comporta come una mamma severa e spaventata, è mamma non solo di un figlio ma di tre o quattro e allora deve fare bene per tutti". Dopo l'intervista è stata travolta dalle polemiche. Da qui la decisione di non partecipare al Gay Pride di Roma (10 giugno) e Milano (24 giugno). In un post ha spiegato la sua decisione: "Cari ragazzi e ragazze mi spiace immensamente per il momento che stiamo vivendo e spero che col tempo potremo di nuovo comunicare. Per adesso sono solo insulti pesantissimi da parte di alcuni di voi che non so come decifrare".