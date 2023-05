Luxuria asfalta Arisa sulla Meloni: sulla cazzimma di Giorgia scoppia un caso

Scontro Arisa - Luxuria sulla cazzimma di Giorgia Meloni: e scoppia un nuovo caso

Si poteva trattare anche di una mera battuta, quella fatta da Arisa nel corso dell'ultima puntata de "La Confessione" di Peter Gomez. La cantante, parlando di Giorgia Meloni, aveva espresso un giudizio positivo sulla premier: "Mi piace perché ha molta cazzimma". Aggiungendo poi: "Sui diritti LGBTQ+ le sue non sono posizioni aperte ma secondo me si comporta da mamma severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha quattro e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e quattro i figli, magari penalizzandone uno. Ci vuole tempo e dialogo".

Apriti cielo. Arisa è stata letteralmente travolta dagli insulti sui social. E a scagliarsi contro di lei è stata anche Vladimir Luxuria: "Cara Arisa una mamma può essere dolce o severa ma deve esserlo con tutti i figli, non fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è una mamma ingiusta". La polemica dunque non è affatto chiusa.