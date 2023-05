Arisa, endorsement a Giorgia: così Meloni conquista e pacifica lo spettacolo

Arisa fa l’endorsement a Giorgia Meloni... e si scatena il putiferio: "Utero in affitto? È contro le donne"

E alla fine Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha esternato a favore di Giorgia Meloni nella puntata di “La Confessione” di Peter Gomez: “Giorgia Meloni ha molta cazzimma. Le sue non sono posizioni aperte, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, e a volte sembra che uno dei quattro sia penalizzato”.

E poi ancora: “Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo". Venendo invece nel merito si è detta favorevole ai matrimoni gay e alle adozioni per famiglie omogenitoriali ma non alla maternità surrogata, cioè all’utero in affitto. Perché “è antifemminista, è contro le donne”.

Intanto un pregio l’intervento di Arisa ce l’ha avuto, gli italiani non napoletani hanno improvvisamente scoperto cosa sia la “cazzimma”. Riportiamo dal vocabolario Treccani: “1. Atteggiamento o comportamento improntato a furbizia opportunistica e cinica, teso a ottenere il proprio esclusivo tornaconto senza preoccuparsi del fatto di poter in tal modo nuocere ad altri. 2. Cattiveria, perfidia, malvagità anche gratuita, immotivata. 3. Atteggiamento o comportamento deciso, risoluto o anche aggressivo, interpretato favorevolmente come espressione di forza e personalità”.

Insomma Arisa non ci sta e rompe un fronte che nello spettacolo è molto compatto contro la Meloni. Sarà vera conversione o solo moto opportunistico? Solo il tempo ce lo dirà. Naturalmente non sono mancate le reazioni piccate.