Arisa e la confessione su Meloni: “Giorgia mi piace perché ha cazzimma"

Arisa: "Meloni mi piace, ha cazzimma"

"Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me”. Così la cantante Arisa ospite de “La Confessione”, trasmissione Tv condotta da Peter Gomez su canale Nove. Parole che hanno già cominciato a far discutere.

E sulla questione dei diritti LGBTQI+, Arisa, madrina del Gay pride 2022, riconosce in Meloni una chiusura, ma prova a comprendere le motivazioni.

"Non sono posizioni aperte le sue – spiega l’artista - però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno. Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo. È veramente una che può portarci ad alti livelli”.