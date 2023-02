Boomerissima, Arisa telefona alla madre e la conversazione diventa virale

Boomerissima, la cantante Arisa durante la puntata telefona alla madre e la conversazione diventa virale rete

Ieri sera (31 gennaio) durante la puntata di Boomerissima, la cantante Arisa è stata tra gli ospiti del programma di Alessia Marcuzzi. Tra tanti momenti della serata e dell'esibizione della cantante, che ha proposto i medley dei suoi più grandi successi, in uno dei due quiz su cui si sfidano le due squadre, quella dei Boomers e quella dei Millennials sono state poste alcune domande su Arisa. E una di queste riguardava un proverbio a luci rosse che la nonna di Arisa ripeteva spesso. Ma per dirlo in dialetto nel modo corretto, Arisa ha chiamato a tarda sera la madre dallo studio: "Pronto? Ma io stavo dormendo!", ha risposto la madre.

La madre di Arisa dopo poco: "Dammi un minuto...". A questo punto in un dialetto quasi incomprensibile, la mamma di Arisa ha detto il proverbio: "Quando la vigna ha già subito la vendemmia, non la vuole più nessuno". Un detto popolare in cui, come spiega Arisa, la vigna rappresenterebbe la donna. Una frase che ha spiazzato e non poco il pubblico. Arisa, però, ha precisato: "Non credete a queste cose, sono parole di un'altra epoca, oggi è tutto diverso".