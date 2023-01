Boomerissima, due ex star del GFVip ospiti di Alessia Marcuzzi. Ecco chi sono

Boomerissima, ospiti e anticipazioni di martedì 31 gennaio 2023

Alessia Marcuzzi torna con un nuovo episodio di Boomerissima. Domani, martedì 31 gennaio, torna in onda il programma di Rai 2 che mette a confronto generazioni diverse. Tra i concorrenti di Alessia Marcuzzi, dalla parte dei boomer, ci saranno: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe.

Dalla parte opposta, invece, nella squadra dei millennials, ci saranno: Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge.

Infine, tra gli ospiti, presenzieranno inoltre: Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano.

Chi sono i "boomer" e da dove viene il termine

Alessia Marcuzzi, nel suo programma, parla di "boomer" pur non essendolo. Ma cosa vuol dire esattamente? Il termine deriva dal nome della generazione dei nati tra il 1946 e il 1964, chiamata appunto "Baby boomer". Recentemente, però, questo termine non viene più utilizzato per indicare un'età, bensì un modo di fare e di essere. Infatti, "boomer" viene utilizzato dai più giovani per indicare un adulto, più grande di loro, intento a "svecchiarsi" in modi considerati, appunto, desueti dalle generazioni dopo.

In sintesi, "boomer" potrebbe essere "tradotto" e reinterpretato con: "Tu sei di un’altra generazione, non parliamo la stessa lingua".

Com'è nato il meme "Ok, boomer" e che cosa significa

L’espressione nasce dalla deputata neozelandese Chlöe Charlotte Swarbrick di anni 25 che, durante il suo intervento in aula, infastidita da un suo collega più anziano che borbottando la interrompeva, lei ha fatto un cenno di stop con la mano esclamando velocemente “ok, Boomer” e così è riuscita a zittirlo e a continuare il suo discorso.

Quali sono le altre Generazioni e chi comprendono

A seguire la “Baby boomer generation” c’è la “Generazione X”. Questa, comprende tutti i nati tra il 1965 al 1980. Segue la “Generazione Y”, che comprende invece i nati tra il 1981 e il 1996. Successivamente c’è la “Generazione Z”. In questa categoria, rientrano tutti i nati tra il 1997 e il 2012. Infine, ecco l’ultima categoria: la “Generazione Alpha”, la quale comprende tutti i nati dopo il 2012.