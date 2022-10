Chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini: Paola Di Benedetto, che gossip!

Matteo Berrettini, chi è la nuova fidanzata: Paola Di Benedetto? Gossip

Paola di Benedetto nuova fidanzata di Matteo Berrettini? E' nato un amore tra la showgirl e il tennista italiano? Per ora è solo un gossip, firmato dalla pagina Instagram “The Pipol Gossip” secondo cui, i due si sarebbero conosciuti via social e la cosa avrebbe avuto un'evoluzione nella vita reale. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha poi aggiunto: "Lui le ha fatto arrivare i fiori in radio senza nome, lei ha incominciato a incuriosirsi, poi lei è andata a Torino, ufficialmente per lavoro e c'era lui".

Chi è Paola di Benedetto, la nuova (presunta) fidanzata di Matteo Berrettini

Paola Di Benedetto non ha bisogno di presentazioni. E' showgirl, modella (seconda a Miss Veneto), conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. Molti la ricordano al suo esordio in tv a livello nazionale come Madre Natura a Ciao Darwin 7 di Paolo Bonolis su Canale 5 (correva l'anno 2016, in precedenza aveva partecipato ad alcuni programmi su TVA Vicenza).



Da lì in poi è stata protagonista di diversi programmi di successo su Mediaset: da Colorado all'Isola dei Famosi, passando per Mai Dire Talk, Grande Fratello Vip 4 e Disconnessi on the road. Senza dimenticare le ultime esperienze tra Sky-TV8 (con Ante Factor) e Rai al PrimaFestival 2022 (programma post Tg1 di introduzione alle serate del Festival di Sanremo). Paola Di Benedetto è anche una delle più apprezzate conduttrici radiofoniche (RTL 102.5 Power Hits Estate e Radio Zeta Future Hits Live).

Paola Di Benedetta fidanzata con Matteo Berrettini? Gli ex della showgirl

Paola Di Benedetto dal 2014 al 2018 ha avuto una relazione con il calciatore Matteo Gentili. Durante L'isola dei famosi nel 2018 ha conosciuto Francesco Monte, con cui ha una storia di pochi mesi. Per tre anni (giugno 2018-giugno 2021) è stata sentimentalmente legata al cantante Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede. Nel 2022 le cronache del gossip hanno parlato di una relazione con il rapper Rkomi (attualmente protagonista a X Factor 2022 come giudice). E ora, stando alle ultime indiscrezioni sarebbe fidanzata con Matteo Berrettini...