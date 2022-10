Berrettini e Paola Di Benedetto: è nato un amore? "Le rose rosse..." Gossip

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto, amore? Sono fidanzati? Il gossip

Matteo Berrettini, stella del tennis italiano (assieme a Jannik Sinner) e la showgirl Paola Di Benedetto insieme? Un gossip clamoroso: sarebbe nato l'amore tra i due (anche se, né Berrettini né Di Benedetto hanno scelto di confermare o di smentire le voci di una presunta relazione). Ecco i dettagli.

Berrettini e Paola Di Benedetto, come si sono conosciuti

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto - che si sarebbero conosciuti via social (Instagram) - sono stati avvistati insieme dopo una notte trascorsa in un hotel di Torino stando ai gossip riportati dalla la pagina Instagram The Pipol Gossip. Pare che Berrettini abbia fatto recapitare direttamente nella radio nella quale lavora Paola Di Benedetto delle rose rosse senza bigliettino. Un gesto che la showgirl avrebbe apprezzato: i due oggi sarebbero, secondo fonti bene informate, ufficialmente fidanzati.

Gli ex: Matteo Berrettini e la storia con Ajla Tomljanovic. Paola Di Benedetto e Rkomi

Matteo Berrettini è stato a lungo fidanzato con la tennista australiana Ajla Tomljanovic, poi stando alla cronache gossippare avrebbe avuto un flirt con la modella americana Meredith Mickelson. Paola Di Benedetto è stata legata per qualche tempo con il rapper Rkomi (attualmente giudice a X Factor), mentre in precedenza aveva avuto una relazione di 3 anni con il cantante Federico Rossi (del duo musicale Benji & Fede). La showgirl - protagonista di tanti programmi di successo (da Ciao Darwin a Colorado, senza dimenticare l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip o PrimaFestival, spin-off del Festival di Sanremo 2022) - in passato aveva avuto una storia d'amore (di circa 4 anni) con un altro sportivo: il calciatore Matteo Gentili).