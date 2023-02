Marcuzzi e Barale a luci rosse, spogliarello a Boomerissima. Ecco cosa si vede

Boomerissima, Alessia Marcuzzi e Paola Barale a luci rosse: guarda il video

Lascia ancora spazio all’immaginazione il siparietto “a luci rosse” andato in onda nel corso dell'ultima puntata di “Boomerissima”, il programma su Rai 2 ogni martedì nel quale i "boomer" amano rispolverare film, canzoni e costumi della loro epoca. Protagonista, anzi protagoniste la conduttrice Alessia Marcuzzi e Paola Barale, che hanno deciso di mettere in scena l’indimenticabile scena “a luci rosse” con Mickey Rourke e Kim Basinger in “9 settimane e mezzo”.

Proprio nella puntata dello scorso 31 gennaio, Alessia e Paola hanno lasciato gli spettatori da casa e il pubblico in studio di “Boomerissima” senza parole, lanciandosi in uno spogliarello sensuale gradito anche sui social.