Al via la campagna di crowfunding per la prima e-bike intelligente al mondo

Dalla collaborazione tra la Fratelli Schiano, storica azienda italiana dal 1923 impegnata nel campo della mobilità sostenibile, e speaRoad, startup creata da quattro giovanissimi ingegneri, già vincitrice del premio Start up Award 2018 alla fiera Eurobike, nasce l’ultima soluzione per gli amanti della due ruote, la bicicletta Aton. Si tratta di una esclusiva fat e-bike pieghevole che integra un pedale intelligente con l’indicatore di direzione, brevettato da speRoad.

Progettata per rendere più facile la mobilità in città, combina la sostenibilità ambientale con il piacere di andare in bicicletta, aumentando la visibilità del ciclista. Inoltre, garantisce un'estrema stabilità su strada, con i suoi pneumatici da 20" x 4.0", permettendo di avere il massimo delle prestazioni sull'asfalto, ma anche su strade sterrate e sconnesse. Fornita di motore posteriore da 250W è in grado di percorrere lunghe distanze e ad affrontare salite impegnative.

Ciò che rende questo nuovo prodotto esclusivo è l'integrazione di Ped, il primo pedale per bici intelligente al mondo con indicatori di direzione. Il semplice click di un pulsante permette di illuminare i pedali per mostrare la posizione del ciclista sulla strada e per indicare la svolta. Le luci lungo tutti i lati del pedale forniscono una visibilità a 360 gradi. Inoltre, i pedali sono privi di batterie in quanto utilizzano una tecnologia intelligente per recuperare l'energia perduta durante la pedalata.

"Queste caratteristiche -spiegano Mario e Antonio Schiano, imprenditori di terza generazione- rappresentano molto bene ciò che la joint venture si prefigge di fare: sostenibilità e sicurezza sulla strada. Tutti i ciclisti dovrebbero infatti avere la possibilità di sentirsi più visibili e sicuri sulla strada, poiché la mancanza di visibilità è una delle principali cause di incidenti con altri veicoli, soprattutto durante le ore serali e durante le manovre di svolta. Aton si pone come soluzione a questo problema, entrando sul mercato come la prima fat e-bike con indicatori di direzione integrati, dando ai ciclisti un modo per essere più visibili in sella a una bicicletta confortevole. Una dimostrazione di come una piccola azienda riesca ad essere sulla cresta dell'onda a livello internazionale punttndo sull'innovazione di processo e di prodotto".

Aton è disponibile dal 20 luglio sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter.