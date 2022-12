Aurora Ramazzotti finalmente parla di Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti dopo un lungo silenzio parla di Tomaso Trussardi, il marito della mamma

Fan e follower sono sempre attenti a tutte le mosse tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, specialmente da quando si sono detti addio la scorsa primavera. La presentatrice sembrava aver trovato subito la felicità accanto a Giovanni Angiolini, ma tutto è naufragato dopo ferragosto. Mentre all'erede della maison di moda sono state ipotizzate delle storie con altre donne, che non hanno mai trovato conferma.

In tutto questo, però, c'è il rapporto che sembrava essersi rotto fra Aurora Ramazzotti e Tomaso Trussardi. La vicenda ha scatenato i primi rumors subito dopo che i due hanno smesso di seguirsi, già prima della crisi matrimoniale. Poi, complice l'estate e il nuovo avvicinamento il gossip ha iniziato di nuovo a parlare del rapporto tra la figlia del cantante e il patrigno.

Non sono mai state rese note le cause dell'allonatanamento fra Aurora Ramazzotti e Tomaso Trussardi, tanto che la conduttrice in dolce attesa a "Belve" ha chiarito: "Non sento il nostro rapporto compromesso, sicuramente le cose si sistemeranno".

La prova? Dopo il presunto riavvicinamento tra Trussardi e la Hunziker avrebbe ora fatto scoppiare la pace tra l’imprenditore e Aurora Ramazzotti: a provarlo c’è il fatto che i due sono tornati a seguirsi su Instagram.