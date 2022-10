Bella Hadid seminuda in passerella: poi le "spruzzano" l'abito addosso. VIDEO

Bella Hadid, Spray Dress: il vestito spruzzato in passerella a Parigi

Il vestito spruzzato addosso a Bella Hadid - presentatasi in passerella senza reggiseno e vestita solo con un paio di slip - fa il giro del mondo. A Parigi moda e scienza insieme hanno dato vita a un momento di magia. A regalare la performance piu' iconica di questa settimana della moda, in corso nella capitale francese fino a martedi' 4 ottobre, e' stato il brand Coperni, che ha chiuso il proprio show spruzzando letteralmente un vestito sul corpo di Bella Hadid.

Bella Hadid e l'abito spray disegnato in passerella da Coperni

Come mostrato dai numerosi video andati virali sul web la supermodella statunitense Bella Hadid, entrata inizialmente seminuda in passerella, e' stata raggiunta sopra a una piattaforma da due tecnici che, utilizzando delle pistole spray, le hanno disegnato addosso un lungo abito di color bianco con il quale - subito dopo gli aggiustamenti stilistici di un'assistente - Hadid ha sfilato sotto gli occhi increduli degli spettatori e delle telecamere. Non una semplice pittura, ma un vestito vero e proprio. A renderlo possibile l'intuizione dei fondatori della maison di moda, Sebastien Meyer et Arnaud Vaillant, e l'innovativo prodotto dell'azienda Fabrican Ltd, un liquido spray istantaneo composto da fibre di cotone e materiali sintetici integrati in una soluzione polimerica. Dal punto di vista tecnico, una volta aderito al corpo della persona in breve il liquido evapora, lasciando sulla pelle solo il tessuto e dando quindi vita a un capo di abbigliamento. Per preparare la performance ci sono voluti sei mesi di lavoro. "Non guadagneremo soldi grazie a questo, ma e' stato un momento meraviglioso, un'esperienza che avra' suscitato delle emozioni", ha spiegato Meyer a Vogue Business. Molti nel settore hanno fatto notare la somiglianza con un esperimento del designer Alexander McQueen datato 1999. Nel suo innovativo show primavera/estate di quell'anno, la modella Shalom Harlow si e' presentata al centro della sala con un abito bianco poi dipinto di vernice da due robot dotati di pistole spray.

Bella Hadid e il vestito spray alla Parigi Fashion Week. VIDEO