Bellaria Igea Marina, eventi natalizi: Dolcenera, Cristina D'Avena e...

Flower Mood: è il Natale a Bellaria Igea Marina, tra presepi di ghiaccio, di sabbia e tanti concerti

Andrea Prada, direttore artistico di Fondazione Verdeblu, il sindaco Filippo Giorgetti, l’Assessore al Turismo e Vicesindaco Bruno Galli ed il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi hanno presentato gli eventi dedicati al Natale ed al Capodanno, della Città di Bellaria Igea Marina.

Ad Igea Marina è stato organizzato il classico Presepe di Sabbia, ubicato in Piazza Alda Merini, mentre nella rinnovata Piazza Don Minzoni di Bellaria c’è il Presepe di Ghiaccio.

La piazza Matteotti ospiterà la Snow Globe tematizzata con la creazione di un fondale marino, dove Babbo Natale arriverà con un sommergibile. Lungo l’isola pedonale ci saranno delle SnowGlobe più piccole sempre caratterizzate dal fondale marino, per creare una continuità tematica e una suggestione emozionante. Una Snow avrà al suo interno la realtà virtuale per dare ai più giovani uno speciale momento di gioco e immergersi all’interno di emozionanti atmosfere invernali.

La beneficenza ha un peso importante nel palinsesto ed un’iniziativa è dedicata ai pittori e scultori di Bellaria Igea Marina; con “L’arte del cuore”, come negli ultimi due anni, creeranno un’opera da inserire all’interno dei tini posti davanti alla Biblioteca. Le opere saranno in vendita ed il ricavato andrà ad un’associazione no profit. Le luci nelle vie della città replicheranno lo schema dello scorso anno mentre nell’isola pedonale ci saranno dei lampadari molto scenografici e novità assoluta, un video mapping proiettato sulla Chiesa centrale.

Musica e spettacolo non mancheranno: Antonino, Dolcenera, Cristina D'Avena e...

Il 26 dicembre arriverà Antonino, la star del talent show “Amici di Maria De Filippi”, che porterà in piazza le più belle canzoni di Natale con “Christmas21 il tour”.

A gennaio sarà il turno di due grandi artiste della musica italiana: Dolcenera, il 02 gennaio, si esibirà con un repertorio dei suoi maggiori successi e nuovi brani sperimentali dal sound esotico e contaminazioni sudamericane; il 06 gennaio sul palco di Piazza Don Minzoni andrà in scena il Live Show con ospite speciale Cristina D’Avena, per cantare assieme le sue colonne sonore più famose!

Infine il Teatro Lunatico, sempre in piazza Don Minzoni, presenterà sabato 1 gennaio “Fire Soul” e domenica 9 gennaio “Krusty Clown Sciò”.